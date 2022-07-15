7月邁入下半月，命理專家小孟老師提醒，摩羯座、牡羊座、射手座和處女座的人月底前恐面臨破財危機，記得及時止損，不論花錢、投資都要三思而後行，否則後果苦不堪言，並分享開財運撇步。

▍摩羯座

摩羯座容易花在旅遊的費用增加，建議一定要記得多理財對你比較好；開財運的方法就是，可以在你的門把上放五帝錢，而且要一串的五帝錢，能讓你充滿帝氣。

招財色：土黃

開運方位：南

配件：黃色髮夾，黃色鑰匙圈

▍牡羊座

牡羊座容易花在健康方面的消費變多，容易亂買一些保健食品來吃；開財運的方法就是，在家裡的床下放一個紅包袋，一定要記得，紅包袋裡面要放1元、5元、還有10元、以及50元，那如果說有100元或者是500元、以及1000元更好，通通都把它放進去這個紅包袋裡面，然後再把它摺起來之後，放在床底下當錢母，就可以讓新的一年錢財不斷的堆疊。

招財色：紅色

開運方位：東南

配件：紅色手環，紅色圍巾

▍射手座

射手座容易因為感情耽誤工作，花在情人的花費變多；開財運的方法就是，在房間或者是辦公室，可以擺一盆開運竹，但是要特別注意的是，男生要擺放在左邊、女生要擺放在右邊，才可以增加財運。

招財色：黑

開運方位：西南

配件：黑色墨鏡，黑色戒指

▍處女座

處女座不宜投資股票基金，如果亂投資容易金錢套牢；開財運的方法就是，用蝴蝶造型的擺飾，可以把它放在門外或者是放在你的窗戶邊。為什麼要用蝴蝶造型？因為蝴蝶象徵的是「福疊」，福氣層層堆疊，很快地你就會招來四方的貴人，而且財運都能亨通、家運也會增強。

招財色：紫

開運方位：東北

配件：紫色髮圈，藍寶石

戒指，紫色指甲油