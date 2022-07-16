烏克蘭國防部長列茲尼科夫今天指出，首批「M270多管火箭系統」（M270）已運抵國內，但未確切說明交付這種武器的國家名稱。

路透社報導，列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在推特發文表示：「在戰場上，這批武器將與高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）搭配作戰。」

烏克蘭指出，他們使用美國供應的Himars武器系統，已重創俄羅斯軍隊多處彈藥庫和軍營。（譯者：徐睿承）1110716