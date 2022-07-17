菲律賓一名官員表示，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下令，針對前政府與中國達成的鐵路建設計畫貸款協議重新進行談判。相關計畫總預算為49億美元。

路透社報導，菲國交通部副部長查維斯（Cesar Chavez）表示，由於中國政府「未能以行動回應時任杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府提出的資金請求」，3項相關計畫的官方發展援助貸款協議已遭視為「撤銷」。

一名不願透露姓名的中國官員則回應，「我可以說，中菲在鐵路計畫上的合作將會繼續進行。中國願與菲律賓進行討論。」

菲中鐵路計畫相關談判始於2018年。前總統杜特蒂任內尋求加強對中關係，並擱置兩國長期以來在南海的主權爭議，以換取數十億美元援助、貸款和投資承諾，其中包括菲國基礎建設計畫。

小馬可仕矢言捍衛國家主權，但他先前也曾明確表態，稱需要在其他領域加強與北京的關係。（譯者：施施）1110717