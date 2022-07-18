美國飛機製造巨擘波音下修對未來20年整體產業的飛機需求預測，但也表示除了俄羅斯市場以外，交機量將保持穩定。

波音預期未來20年全球航空公司將需要41,170架新飛機，其中一半將用於汰換飛機，此外，單走道飛機（即窄體客機）將約占新機需求的75%。

在英國法恩堡航空展（Farnborough Airshow）即將於周一開幕前，波音周日提出最新的市場展望報告，下修了先前公布的20年滾動式交機預測43,610架。

最新的預測排除了俄羅斯市場以及對其約1,540架飛機的需求預測，波音表示，這是考量俄烏戰爭的影響，以及製造商何時能再次向俄羅斯航空業銷售飛機的不確定性。

即使排除了俄羅斯市場，以及儘管經濟面臨衰退風險，但波音預期近期的飛機需求仍將強勁。該公司將未來10年的飛機需求預測小幅上修至19,575架。

波音民航機行銷部門副總裁Darren Hulst周日表示，這是綜合2021年的低迷環境和2031年的新趨勢所得到的結果，如果將俄羅斯市場納入，就會非常接近我們在2019年所預測的前景。

波音將其未來20年整體產業客流量預測從成長4%小幅下修至成長3.8%，將貨運量成長預測從去年預估的4%小幅調升至4.1%，將機隊成長預測從3.1%下修至2.8%，並將廣體飛機交付量預測從7,670輛下修至7,230架。

波音看好全球航空需求從新冠疫情中的復甦將持續到2024年初，因此仍然預期到2041年全球航空業的機隊將幾乎成長1倍、貨運機隊將成長80%。

就未來20年來看，波音表示：「長期基本面仍然完好」。副總Hulst表示，整體而言，我們仍然認為航空業將在2023年底、2024年初全面復甦，或至少回復到疫前的運量水準。