英國房地產網站Rightmove周一指出，英國房屋銷售在七月的買方出價較去年同期高出9.3%，略低於六月的年增9.7%。目前英國首次購屋者的房貸利率明顯上升。

在新冠疫情爆發之初，英國房價飆漲20%之後；之後隨著生活成本提高以及英國央行提高利率，目前英國房市已經有所降溫。

英國首次購物者平均月度抵押貸款支出在今年以來已經大漲20%，此也反應出高利率和較高的房價。英國本月的房價也來到創紀錄的36.99萬英鎊(約43.75萬美元)。

儘管如此，Rightmove表示，待售房屋的短缺也意指著，今年下半的出價不太可能更快地下跌。

Rightmove稱2022年全年的出價可能上升7%，高於最初預估的上升5%。

Rightmove的負責人Tim Bannister說，需求的趨緩，讓市場從沸騰到溫熱。

該公司在6月12日到7月9日收集到的非季節調整後資料，出價為月減0.4%，而前一個月為減少0.4%。