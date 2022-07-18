桃園1名顧姓男子曾為賽車手及知名汽車烤漆店老闆，他於110年8月和小花（化名）到餐酒館用餐時，將烈酒「生命之水」倒進小花的酒杯中，待小花喝醉後，強行撫摸其胸部及下體，又於同年9月以相同手法灌醉小美（化名），強制性交得逞，法官審酌顧男以260萬和小花及小美和解，依強制性交、強制性交未遂等罪判顧男有期徒刑2年，緩刑5年。

據判決書指出，桃園市1名顧姓男子於聯誼時認識小花，2人於110年8月相約在餐酒館用餐，顧男趁小花去上廁所時，4度將事先準備之小瓶裝高酒精濃度烈酒「生命之水」加入小花所飲用之酒水中，小花因多次喝下該酒水，整個人成爛醉狀態，顧男請員工將2人載回租屋處後，趁小花昏睡時，違反其意願，強行撫摸小花胸部及下體。

顧男在110年9月幫女友在車廠辦歡送會時，也用同樣手法，將生命之水加在友人小美酒杯中，趁小美喝醉後，將人帶回租屋處性侵，小美雖有所反抗，但仍遭顧男強制性侵得逞。小美和小花酒醒後，發現失身後氣得報警提告。

顧男於警詢時坦承不諱，且他已於111年4月與小美以200萬元達成和解，小美表示願意原諒顧男，又於111年5月小花以60萬元達成調解，小花表示若顧男依約履行調解條件，便原諒顧男，而顧男也於調解期日當庭支付50萬元給小花，目前已償還完畢。

法官認為顧男不思尊重女性身體及性行為自主權，先後讓小花、小美服用高濃度酒精，讓小花、小美因酒醉昏睡，神智不清後，強制發生性行為，考量顧男已取得小花和小美原諒，2人皆同意法院對顧男從輕量刑，故桃園地院法官依強制性交、強制性交未遂等罪判他有期徒刑2年，緩刑5年。緩刑期間須提供150小時義務勞務，參加3場法治教育，並交付保護管束。全案可上訴。

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