一名服役中的阿兵哥，在替堂哥籌備婚禮時認識一名女性友人小美。婚禮結束後，大夥在村中的廣場內與親友一同續攤，未料卻醉倒在場，阿兵哥見狀將她撿屍匯到自己住處內趁機性侵，女方因感覺有異物侵入而驚醒，事後小美報警提告，因阿兵哥坦承犯行且與女方達成和解，遭判2年有期徒刑，緩刑5年。

根據判決書，該名阿兵哥與被害人小美，於110年2月間因參加堂哥籌備婚禮一事而認識，110年3月某日晚間婚禮結束後，阿兵哥與小美與多名友人在村外廣場飲酒作樂，隔日凌晨，阿兵哥見小美已酒醉，乃將她攙扶至女方預訂之旅館房間，因房間鑰匙不在小美身上而無法進入。

阿兵哥見狀，又攙扶小美至到自己房間內，小美因不勝酒力而躺在床上睡著，當場遭到男方性侵，小美因感到有人侵犯驚醒，並奮力將阿兵哥推開，凡方這時才罷手並向小美道歉，但小後立刻報警提告。

法院審理期間，阿兵哥全程坦承犯行，法官認定，男方因一己之私，趁小美酒醉不能抗拒時，恣意對侵犯對方，考量他犯後坦承犯行，也達成調解、依約賠償也獲得小美原諒，依現役軍人犯乘機性交罪，處2年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，需提供240小時的義務勞務，及接受2場法治教育。