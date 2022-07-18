1名陳姓桌球選手於110年6月在左營國家訓練中心參加集訓時，於殘障廁所內安裝針孔，1名女子遭偷拍後渾然不知，直到另1位女教練上廁所時發現針孔，當場報警提告，陳男被依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑2月，得以易科罰金，緩刑2年。

據判決書指出，陳男為桌球選手，他於110年6月在左營國家訓練中心參加集訓時，到一樓殘障廁所內，裝設具有錄影功能之USB充電器造型針孔攝影機，當天下午3時許陳女去上廁所時，無發現任何異常，不知自己如廁畫面遭偷拍，直到下午5時許1名女教練上廁所時，發現陳男放置的針孔攝影機，報警提告。

陳男在警訊時否認犯案，警方調閱廁所進出紀錄表、監視器畫面、扣案針孔攝影及竊錄影像截圖，認定是陳男偷拍屬實，檢察官依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位將陳男起訴。

橋頭地院審理時，陳男坦承他是因為好奇才偷拍，法官表示他因為滿足一己私慾，在公共廁所內，擅自以裝設針孔攝影機之方式竊錄他人如廁之非公開活動及身體隱私部位，顯然欠缺尊重他人隱私之觀念，但考量他坦承犯行，且願意向陳女致歉及賠償，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑2月，得以易科罰金，緩刑2年，並提供60小時的義務勞務。緩刑期間付保護管束，全案可上訴。