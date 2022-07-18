陳姓桌球國手於去年6月在左營國家訓練中心的一個殘障廁所內裝設針孔攝影機，偷拍如廁的女選手，之後一名教練發現後報警。橋頭地院審理後認為，陳姓國手犯後坦承不諱，且對此感到後悔，依妨害祕密罪，判他處有期徒刑兩個月，可易科罰金，緩刑兩年。

判決書指出，陳姓國手於去年6月間無故在女廁內裝設有錄影功能的USB 充電器造型的針孔攝影機，拍下一名女選手的如廁與身體隱私部位，之後一名教練進入該間廁所時察覺有異，取下此針孔攝影機，報警處理。

陳姓國手到案後對犯行坦承不諱，法官認為，陳姓國手為了滿足一己的私慾，竟然在公廁內裝設針孔攝影機，拍攝他人的如廁隱私，造成如廁女選手精神上的痛苦。

法官考慮陳姓國手沒有前科，且平日行為尚佳，且願意向女選手道歉。不過，女選手並不打算和解。法官審酌案情後，依刑法第74條第2項第5款規定，要求陳姓國手需於1年內提供60小時的勞動服務。緩刑期間付保護管束。可上訴。