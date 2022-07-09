奧運溜冰國手黃郁婷因穿上中國大陸隊服引發諸多爭議，教育部近日修正並公告「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」新增「不當言行，損害國家代表隊形象或國家榮譽」可廢除國手資格，勞動部近日也預告修正「技能競賽實施及獎勵辦法」，如果國手言行不當可以廢止其國手資格外，如果在競賽結束前發生還可以追回最高120萬元的獎助學金。

勞動部勞動力發展署參考教育部體育署「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」，明定代表國家選參與國際賽事選手如言行不當致損害國家形象聲譽，如我國選手公開發表矮化國格言論、社群媒體公開發布有損我國形象圖文等情形，中央主管機關得廢止其國手資格，而如果在競賽整體程序結束前發生，還可以追繳部分或全部的獎助學金。

此外，為鼓勵青少年精進技能，也調升青少年組及國際性賽事培訓團隊獎助學金，勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組副組長黃俐文表示，青少年組獎金原本為青年組的1／5，此次調升為青年組的金額1／4；而第一名培訓團隊獎助學金也調為1／2，增幅最高達20萬元。

原訂在去年於上海舉辦的國際技能競賽，延至今年舉行，但由於疫情等原因，世界技能組織日前也决定，今年在上海的世界技能大赛不再舉辦，黃俐文說，原本會在上海一地舉辦，但目前決議會從9月3日至11月21日在歐洲、亞洲及美洲等多國辦理不同職類競賽，我國也將派出50個職類、57選手同場較勁。