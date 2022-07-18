淫保全羅育祥下藥性侵、囚禁高雄14歲少女遭判21年9月確定，今年2月企圖用繩索越獄、垂降摔傷，被檢方依脫逃未遂罪起訴。18日上午高雄地院視訊開庭，羅竟不承認越獄還要行使緘默權，法官嚴正告誡羅，在獄中好好學習，別想再逃。

羅育祥曾涉嫌下藥性侵少女遭判10年，竟在新竹豪宅建構「密室」企圖躲避入監服刑，2020年8月利誘高雄14歲國中少女北上，下藥迷昏性侵還拍不雅影像，一審高雄地院判其11年6月，兩案合併定執行刑共21年9個月。

今年2月，人被關押在高雄監獄的羅育祥預藏細繩，想要從獄中合作社倉庫垂降想要逃獄，沒想到繩子太細、根本撐不住他的重量，當場斷裂，羅育祥直接重摔落地，監視器也清楚錄下他愚蠢的犯行。

高雄地院視訊開庭時，羅聲稱自己撞到頭，有腦震盪，要行使緘默權，羅還故意說「法官說什麼我聽不太懂」。法官出示監視器畫面，羅竟裝傻表示「照片是誰我不知道」、「這是哪裡？」

法官表示，要傳獄方人員作證，問羅育祥「有沒有聽懂？」羅育祥又回「我要行使緘默權」、「法官可以去看監視器畫面」，「法官自己看就好，我不想要提來提去」，法官只能重申「調查證據是你的權力」。

法官也問羅育祥在獄中有無培養興趣、技能，羅育祥說「摺蓮花跟畫畫」，法官也勸羅育祥多多培養技能、找點事做，不要再逃了。