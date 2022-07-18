亞泥（1102）持股67.7％、在香港掛牌的亞泥中國（0743.HK）已發出上半年盈利預警；由於水泥產品銷量下降及煤炭成本上漲，亞泥中國今年上半年營運預期會比去年同期減少約70％。

亞泥中國2021年上半年的獲利達10.73億元人民幣。

由於疫情防控趨嚴，導致中國大陸一些地區停產停工，根據當地政府統計，2022年上半年，因水泥需求大幅下滑，水泥產量9.77億噸，比去年同期下降15％，創11年來新低。

主要營業區域在中國大陸湖北、江西、四川成都等地的亞泥中國，因基建工程、房地產市場需求減少，今年上半年的銷售量也因此減少。

另外，由於疫情、俄烏戰爭，造成煤炭價格大漲，中國大陸地區煤價飆漲，今年上半年的價格比去年同期漲了近50％，因此也造成亞泥中國今年上半年獲利的大幅衰退。

在主要生產原料的煤炭價格大漲下，根據亞泥公布的資料，亞泥中國今年第一季，每噸水泥的噸毛利只有49元人民幣，是亞泥中國在當地營運以來的低點。

不過，亞泥指出，中國大陸隨著疫情解封及持續進行的錯峰生產、減量置換政策，市場供需將漸趨平衡，加上當地政府考量經濟成長，開始營造金融寬鬆並鬆綁房地產限制，下半年有機會因遞延需求出現帶動水泥量價齊漲，營運可望逐季墊高成長。