沃旭能源宣布，風機系統商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）如期完成組裝111座風機機艙，其中75座由西門子歌美颯位於台中港的機艙組裝廠完成，風機機艙是風機零組件在地化重要的第一步，後續還須仰仗各風場業者接棒、協力持續向前。

沃旭能源於2018年4月獲配大彰化東南及西南第一階段離岸風場900 MW裝置容量，隨即在同年10月宣布西門子歌美颯為風機首選供應商，負責為台灣首座大規模遠岸離岸風場提供111座8 MW風機。在審慎評估在地產業鏈整體發展潛力後，沃旭除了111座風機塔架在地生產外，也要求西門子歌美颯加速在台中港建置風機機艙組裝廠，作為風機系統在地化的額外項目。

2019年4月沃旭做出大彰化東南及西南第一階段風場最終投資決定（final investment decision）後，也正式與西門子歌美颯簽署供應合約，協力促成亞太首座、同時也是歐洲地區以外第一座風機機艙組裝廠落腳台灣。這座組裝廠於同年9月舉行動土典禮，歷經兩年的努力，於2021年6月順利完工啟用、9月首座台灣自主組裝之機艙正式亮相，過程中特別感謝主管機關－經濟部、能源局、工業局的支持、及港務公司台中分公司的協助。

機艙組裝是一項專業的工藝，每座8 MW風機機艙重達400噸，其中包含輪轂（hub）、發電機（generator）及後段（backend）等三大組件，由於電纜密布、噸數龐大，工作人員必須經過嚴格培訓，包括工具訓練、電纜訓練、螺帽旋緊訓練等。西門子歌美颯引進約30位丹麥資深技師來台，共培育80位台灣本地機艙組裝人員。目前位於台中的機艙組裝廠平均10天可組裝一座機艙，每座機艙組裝人力達50位。

這個月由金豐生產的111座風機塔架全數交貨，加上本地組裝75座機艙也如期完成，這不僅是沃旭、西門子和在地供應商的努力，也是公私協力的最好例證。沃旭將秉持專業、以穩健務實原則落實在地化，希望和供應鏈夥伴為創造離岸風電產業最大價值而努力。