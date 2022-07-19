中方海軍第3艘航母「福建」艦

中方國防分析家說，解放軍需要6—7艘航母，以監視南海，甚至印度洋。就在中方海軍第3艘航母「福建」艦6月17日下水之際，據稱第4艘航母正準備打造，而這將使中國繼美國之後，擁有世界第二大航母艦隊。

不過，據《南華早報》（South China Morning Post）18日報導，解放軍對未來的計畫態度始終模稜兩可，並說再考慮打造任何航母，將視國家安全需求，還有裝備技術發展而定。

上海交通大學國家戰略研究中心特約副研究員王宏亮說，要是中方能負擔，北海、東海、南海艦隊都各需要兩艘航母，或許未來的印度洋艦隊也需要1艘。

他在《澎湃新聞》上的分析寫道：「如果我們的預測再大膽一點，中國未來有沒有可能在印度洋維持一支常備艦隊，以便更有效地保護中方最重要的貿易航路？那麼這支遠離本土母港的艦隊或許同樣需要一艘航母。」

中方海軍的北海艦隊負責黃海和朝鮮半島、東海艦隊的海上防區為台灣海峽南端以北、連雲港以南的東海和黃海海域，而相關區域恰好涵蓋台灣海峽，至於南海艦隊的防區則涵蓋台灣海峽南端的西南方向海域，包括西沙群島和南沙群島。

王宏亮預測，「福建」艦可能部署東海艦隊，並在萬一爆發的台海衝突中扮演要角。而被歸為訓練平台的「遼寧」艦服役北海艦隊，「山東」艦則隸屬南海艦隊。於南海幅員超過2,000公里，並有主權爭議，他強調利用航母，控制相關海域的重要性。

中方海軍第3艘航母「福建」艦

他強調，航母編隊與島嶼機場所能解決的都是前沿管控問題，就經濟上來說，在南海這樣廣闊、多島礁的海域做前沿部署可能不划算，但在戰略上卻意義重大。即使菲律賓和越南的作戰能力掀不起大波瀾，但美軍介入的風險卻的確存在。

而王宏亮認為，中方若要確保南海爭議海域的區域海權，就有必要把一些符合條件的縱深或前沿島嶼「要塞化」，而南沙的永暑礁、渚碧礁和美濟礁，中沙的黃岩島，還有西沙的中建島和永興島等，都具備這樣的條件。而更具彈性和機動性的補充手段，就是為南海艦隊配備航母，以填補南海島礁防禦體系最後僅存的漏洞。

此外，王宏亮指出，按照美國海軍的「慣例」，現役兩棲攻擊艦與航母數量也是一比一，但中方海軍畢竟與美國海軍有不同的任務需求，假設075型艦建造8艘，並不意味中國也需要同時有8艘航母。他認為，要是國力可以承受，中方海軍配備6—7艘航母基本可以滿足中遠期的任務需求。

其中「遼寧」艦在加裝電磁彈射系統後，將繼續扮演訓練艦和備用艦的角色，同時北海艦隊也需要一艘專用的作戰航母。而東海艦隊和南海艦隊各配備兩艘，以滿足多重任務或高強度任務的需要。他認為，同樣可以考慮為「山東」艦加裝電磁彈射系統，甚至更換平直通長飛行甲板。同時如果有1艘進港維護，也能維持艦隊始終有航母可用。

不過，他也警告，要是按照目前的步調打造航母，中方最早要到2037年才會有第6艘航母。王宏亮指出，中國何時才能建成超級航母艦隊，則是更加複雜的問題，甚至會不會造6艘或更多也不一定。

王宏亮說，超級航母這樣的戰略級工程，在任何國家的建造都不僅需要考慮工業產能，技術水準和作戰需求，還直接攸關國家的財政承受能力和行政決策意願。中國如今已經擁有兩座航母建造基地，「山東」艦下水距離「福建艦」下水時間為5年，如果大連和上海兩家造船廠的航母建造都能持續，按照現有節奏，第6艘航母的下水時間預估不會早於2037年，屆時已下水49年的「遼寧」艦是否會退役，也是個未知數。