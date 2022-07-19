高雄市水利局改善鹽田抽水站的抽水機設備，盼該地區不再淹水。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市永安鹽田社區因為地勢低窪，過去每逢豪、大雨時，容易造成社區局部地區淹水。高雄市水利局與當地里長、區公所經向台灣中油爭取經費補助新台幣400萬元，汰換抽水機，希望能改善當地淹水情形。

永安鹽田社區的地勢低窪，無法重力排入北溝大排，遇豪、大雨時，需啟動站內2台抽水能量分別為每秒0.25立方公尺及每秒0.5立方公尺的抽水機，將社區的雨水抽排至北溝排水。不過，因受限抽水站體、機型等因素，抽水機的起抽水位無法降低，有時因短時間強降雨，造成社區內局部積水問題。

水利局說，由該局更新永安區鹽田抽水站的站體設施及抽水機組，總抽水量從每秒0.75立方公尺提升至每秒1立方公尺，工程原定於今年8月15日完工，已提早於7月1日完成抽水機安裝及試運轉抽水，讓新機組提前於今年汛期加入防洪行列。

另外相關排水改善工程，如北溝排水第2期工程整治，預計明年2月完工，搭配抽水站的量能提升，可大幅提升永安鹽田社區的防洪量能。