大陸外交部發言人趙立堅19日主持例行記者會，對於澳洲外交部長近日接受採訪時稱，澳中關係趨於穩定符合兩國利益，趙立堅表示，注意到有關報導以及澳方表態中的積極因素，希望澳方抓住機遇，重塑對華正確認知，堅持求同存異的相處之道，付諸實際行動。

據大陸央視報導，有記者提問，黃英賢近日接受採訪時稱，澳中關係趨於穩定符合兩國利益。如雙方都有意願如此，那就有前進的道路。中方就兩國關係提出的四點建議並不讓人意外。澳方將以深思熟慮、外交的方式與中方打交道。請問中方對此有何評論？

對此，趙立堅表示，中方注意到有關報導以及澳方表態中的積極因素。

趙立堅說，中澳關係健康穩定發展，符合兩國和兩國人民共同利益，也有利於維護亞太地區和平穩定與發展繁榮。當前中澳關係既面臨挑戰，也出現機遇。希望澳方抓住機遇，重塑對華正確認知，堅持求同存異的相處之道，付諸實際行動，為中澳關係發展積累更多正能量。中方願本著相互尊重的精神，與澳方共同努力，推動兩國關係沿著全面戰略夥伴關係的軌道穩步前行，造福兩國人民。