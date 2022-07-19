升息加上台積電今年上半年發債量大減，企業公募金額創六年同期最大減幅。金管會19日公布，今年上半年公開發行公司國內外募資案共193件，募資金額3,388.06億元，比去年上半年增23件，但募資金額少近1,302億元，減幅達27.76％，創2016年之後、六年來募資最大減幅。

證期局分析，主要是今年央行升息，影響企業發債意願，如今年上半年公發公司發行普通公司債，共38件、金額1,647億元，比去年上半年50件、2,847億元，少1,200億元，海外公司債去年上半年有3件、660億元，今年上半年則完全沒有，光是國內外發債募資金額，今年上半年就比去年同期少1,860億元。

其中，發債大咖台積電，今年上半年發債量減少，證期局副局長張子敏表示，2021年台積電發債是歷年高峰，今年明顯減少，連帶也影響募資用在擴充廠房設備、增加產能的金額，今年上半年僅827億元，比去年同期1,482億元，少655億元，亦是近三年同期金額新低。

不過，今年因為防疫保單、壽險強化體質等因素，私募金額可能暴增，據證期局統計，上半年公發公司私募籌資案共59件，金額550.69億元，金額增逾140％，主要就是國泰世紀產險增資100億元、新光人壽增資93.73億元，下半年應還有其他產險公司的私募增資案。上半年私募大案另外還有中租增資60億元。

據證期局統計，今年上半年公發公司現增案共102件，比去年增27件，現增金額746億元，則去年上半年的847億元，少約百億元，應是較少現增大案；另外可轉換公司債今年上半年有49件、545.5億元，比去年上半年41件、280.6億元，金額明顯增加逾94％，第三類增加的是海外存託憑證，今年上半年有4件，近450億元，亦比去年同期1件、近56億元，增逾七倍。