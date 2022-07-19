張男和家人到花蓮秀林鄉娑婆噹溪戲水，見2名女兒落入深水區，趕緊下水救援，雖成功救起女兒，自己卻不幸溺斃。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

來自桃園的43歲張姓男子今天和家人到花蓮秀林鄉砂婆噹溪戲水，不過他的2名女兒卻不慎落入深水區，張男見狀趕緊下水救援，雖然成功救起女兒，自己卻不幸溺水，被周邊民眾拉上岸時，已失去呼吸心跳，經消防隊員實施CPR搶救並送醫院救治仍回天乏術。

張男一家人4大4小（3男5女）從桃園到花蓮玩，並在今天下午1時許，前往秀林鄉水源村砂婆噹北溪戲水，怎料遊憩過程中，張男11歲與8歲的2名女兒卻不慎落入深水區，頭部不僅遭溪水覆蓋，更頻頻掙扎，大喊救命，張男見狀，趕緊從岸上跳下水中搶救。

張男雖成功將2名女兒救上岸，卻不慎溺水，在場的其他家人趕緊將他從水中拉上岸後，施行CPR外，並通知119請求救援。

消防人員趕赴現場後，立即接手進行高級心臟救命術，由高級救護技術員給予張男CPR、插管等救治，並隨即由救護車送往慈濟醫院急救，不過仍在下午2時51分時許宣告不治。

由於夏日炎炎，不少民眾會到溪邊戲水，卻往往因忽略其潛在的危險性，導致溺水意外頻傳，花蓮縣消防局長林文瑞呼籲，在野外溪流、湖泊戲水時，應熟記戲水安全注意事項，避免至危險水域戲水，而且戲水時每人均應配置救生衣、救生圈、及相關具一定浮力的救生器材，確保遊憩安全，並牢記「叫、叫、伸、拋、划」救溺口訣，避免憾事發生。