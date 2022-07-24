全台首艘賞鯨船「海鯨號」今年初慘遭祝融，經半年翻修，今天一早從花蓮豐濱鄉石梯坪漁港重新啟航，罕見的花紋海豚也出來喜迎浴火重生的船隻。（豐濱鄉公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

全台首艘賞鯨船「海鯨號」今年初慘遭祝融，船身幾乎全毀，經半年翻修，今天一早從花蓮豐濱鄉石梯坪漁港重新啟航，船長林國正讓大兒子林俊潔接手掌舵，出海後有海龜及成群花紋海豚躍身擊浪熱情迎接重生的海鯨號，見證該船隻的傳承。

花蓮豐濱鄉石梯坪漁港是台灣賞鯨發源地，25年前，全台首艘賞鯨船「海鯨號」從出海後，即開啟賞鯨業逾20年盛況，怎料今年1月17日清晨，船隻因不明原因起火燃燒，火勢快速蔓延，船身很快就遭到火舌吞噬，雖然未造成人員傷亡，但船隻卻已被燃燒殆盡。

海鯨號一代船長林國正不忍船隻付之一炬，斥資千萬重新翻修，今早正式對外亮相，並邀請豐濱鄉長江莉婷一同出海，見證「海鯨號回來了」，同時也將船長一職交棒給大兒子林俊潔，持續傳承賞鯨事業。

豐濱鄉公所指出，海鯨號出航沒多久，即有海龜在海裡游動，甚至看到在東部海域較為罕見的花紋海豚，乘客在二代船長林俊潔及解說員的介紹下，深入了解石梯賞鯨歷史，也認識海洋生物。

江莉婷說，石梯坪漁港是賞鯨的起源地，當初海鯨號被燒毀，大家都相當難過跟不捨，也給船長許多的支持與鼓勵，今天的啟航儀式非常順利，是好的開始，期望賞鯨號未來能帶動觀光產業，讓更多民眾來到豐濱鄉。

​豐濱鄉公所表示，目前海鯨號除賞鯨活動，還有提供夜釣、泛舟、船釣等多項活動，若想了解其他資訊者，可至海鯨號官網https://bit.ly/3PwURx0查看。