鳥友日前在基隆市正濱漁港拍到鳳頭燕鷗脖子卡住飲料杯蓋畫面，感嘆可憐夏候鳥每年都在漁港上演生態哀歌；動保所獲報前往救援但無所獲，籲民眾若有發現可打1999通報。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷今天向中央社記者表示，鳥友6月20日在宜蘭縣大溪漁港拍到一隻鳳頭燕鷗嘴喙卡住果凍蓋，導致無法覓食，經鳥友通報後海巡派員前往救援。

鳥友15日再度於社群上傳一隻鳳頭燕鷗在基隆市正濱漁港空中，脖子掛著飲料杯蓋，研判這隻鳳頭燕鷗誤以為杯蓋是食物，俯衝覓食時頭部穿過杯蓋，觀察雖沒有影響覓食，但逆風時恐影響飛行，可憐的夏候鳥，每年都在漁港上演生態哀歌畫面。

黃蜀婷說，鳳頭燕鷗屬於夏候鳥，野生動物保育法列為珍貴稀有野生動物，成鳥的頭部有黑色羽冠「鳳頭」，長長的黃色嘴喙用來覓食，常在距離海平面10幾公尺的空中飛行，高速俯衝到海面啄食小魚。

黃蜀婷呼籲，民眾可減少使用一次性塑膠容器，並將製造的垃圾收好，避免落地被野生動物誤食，或漂入大海、港內被鳥兒誤啄而遭塑害危及生命。

基隆市動物保護防疫所所長陳瑞濱表示，接獲通報後曾派員前往現場尋找這隻鳳頭燕鷗但並未發現，動保所會持續搜尋，呼籲民眾若有看見，可先用布蓋住接著將鳳頭燕鷗整隻包裹後，再將杯蓋取出，也可打1999通知動保所。（編輯：陳仁華）1110718