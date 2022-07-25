花蓮縣凌晨發生規模4.5地震 最大震度3級 05:152022/07/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣凌晨發生規模4.5地震 最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局最新資訊，今晨2時16分發生芮氏規模4.5地震，深度16.2公里，震央在花蓮縣政府南南西方72.9公里（位於花蓮縣玉里鎮），最大震度花蓮縣、台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1110725 薩爾瓦多外海發生規模4.2地震 尚無傷亡通報 花蓮富里鐵皮平房遭祝融 所幸獨居老翁及時獲救 花蓮原住民族聯合豐年節周末登場 會場周邊將交管 #花蓮縣 #4.5 #16 #地震 #公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 USGS：緬甸東部地震 規模5.8 04:192022/07/22 國際 花蓮＋536確診數緩步下降 衛生局：加緊趕上疫苗覆蓋率 17:352022/07/20 生活 花蓮羽球選手培育新基地 羽動洄瀾運動學校開幕 12:382022/07/24 寶島 誘捕絕育入法 花蓮動保條例將送審 04:102022/07/16 地方新聞 花蓮賞鯨始祖海鯨號浴火重生 船長傳承兒子再掌舵 18:352022/07/24 寶島 花蓮農地遭非法偷埋廚餘 李姓代操業者羈押禁見 16:272022/07/21 社會 深夜男騎車違規拒檢跑給警察追 逃1.7公里遭逮才認藏毒 18:022022/07/24 社會 國家警報響！台東近海規模5.2地震 全台有感 08:422022/07/24 生活 國1三義段2貨車追撞 釀車流回堵逾3公里 17:182022/07/22 社會 花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪交保 檢方不服提抗告 04:102022/07/22 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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