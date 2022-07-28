宜蘭規模3.7地震 最大震度3級 04:422022/07/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭規模3.7地震 最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，28日2時58分發生芮氏規模3.7地震，地震深度11.3公里，震央位於宜蘭縣政府南方45.1公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣、花蓮縣3級。（編輯：陳正健）1110728 苗栗規模4.3極淺層地震 最大震度苗栗、新竹3級 宜蘭1.6億原住民族多功能會館 今正式啟用 宜蘭聖母醫院免費腹部超音波檢查 驗出4人肝癌、近5成脂肪肝 #7地震 #宜蘭縣 #宜蘭 #規模3 #最大震度3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭分署8月2日聯合拍賣日 任君挑選七夕情人節禮物 16:272022/07/27 生活 舊城聽老歌 宜蘭市邀共度七夕情人夜 16:172022/07/27 寶島 06：03花蓮規模3.7地震 深度僅5公里、最大震度4級 06:422022/07/21 生活 台鐵宜蘭站司機員跨越軌道 遭列車撞擊當場死亡 21:222022/07/27 生活 宜蘭市場文化節 穿越時空展7／29鬼門開登場 21:242022/07/25 生活 宜蘭五結觀光停滯 鄉史館被戲稱鄉死館 04:102022/07/22 地方新聞 8月1日原住民族日 原住民免費暢遊宜蘭童玩節 16:002022/07/26 生活 宜蘭蘇澳晚間大停電 2095戶崩潰熱爆 21:152022/07/24 生活 耗資1.6億 宜蘭原民會館啟用 04:102022/07/26 地方新聞 三星安農溪馬拉松嘉年華開放報名 跑友「蔥」一波 13:522022/07/27 體育 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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