根據中央氣象局最新資訊，28日2時58分發生芮氏規模3.7地震，地震深度11.3公里，震央位於宜蘭縣政府南方45.1公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣、花蓮縣3級。（編輯：陳正健）1110728

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