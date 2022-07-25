極淺層地震！氣象局表示上午7時44分苗栗發生規模4.3地震，震央在苗栗縣泰安鄉，地震深度6公里，深度極淺，各地最大震度苗栗、新竹3級，台中、宜蘭2級，南投、彰化、花蓮、台北1級。

花蓮縣凌晨發生規模4.5地震 最大震度3級
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