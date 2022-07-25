苗栗規模4.3極淺層地震 最大震度苗栗、新竹3級 07:532022/07/25 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7：44苗栗規模4.3淺層地，最大震度苗栗新竹3級。(氣象局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 極淺層地震！氣象局表示上午7時44分苗栗發生規模4.3地震，震央在苗栗縣泰安鄉，地震深度6公里，深度極淺，各地最大震度苗栗、新竹3級，台中、宜蘭2級，南投、彰化、花蓮、台北1級。 花蓮縣凌晨發生規模4.5地震 最大震度3級 球場落漆 高虹安搶占灘頭堡 台灣行動通訊ARPU 連四季增 #苗栗 #新竹 #最大震度 #地震 #規模4.3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹棒球場賽事延期 周邊活動照常舉行、部分交管解除 14:302022/07/24 生活 林智堅喊扛責 被酸落跑的人怎麼扛 04:102022/07/25 政治要聞 新竹棒球場成公園棒球場 他質疑：怎放心讓林智堅接手桃園 11:452022/07/24 政治 新竹球場紅土鬆軟、打者看球大考驗 04:102022/07/24 運動天地 12億新竹球場女廁1奇觀 網傻眼：世界怎跟得上新竹 11:252022/07/24 生活 葡萄酒業的潮起潮落 04:102022/07/24 專題周報 中職宣布新竹棒球場賽事延賽 味全龍推手魏應充回應了 17:242022/07/24 體育 新竹球場負評海 沈慧虹：會跟球團一起合作改善缺失 13:552022/07/24 政治 中職》新竹球場負評不斷 24日味全、富邦之戰急喊卡 12:542022/07/24 體育 重啟2天就掰了 新竹棒球場惹爭議 他狠酸：恭喜小智青史留名 18:312022/07/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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