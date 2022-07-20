統一集團斥資新台幣290億元，取得台灣家樂福全部股權。對於是否涉及壟斷問題，統一回應，量販店、超市和超商是完全不同業態，應不會構成市場擔憂，統一企業持股70%，股權設計有因應作法。

統一及統一超19日晚間11時40分召開重訊記者會，由統一財務長陳國煇及統一超財務長吳玟琪說明董事會決議，由於牽涉台灣和法國同步作業，因此選擇在深夜公告。

雙方共同宣布，統一企業、統一超商分別回購49.5%與10.5%家福股份有限公司（台灣家樂福）股份，暫估交易金額分別為新台幣239億元及新台幣51億元，合計290億元，交易完成後，統一企業持有台灣家樂福70%股份、統一超商持有台灣家樂福30%股份。

統一強調，此回購案將讓集團全通路布局更加完善，可提供更廣泛優質服務給更多消費者，集團將持續生態鏈規劃，讓在地中小企業與農漁民產品提供給消費者享用。

不過，統一超為超商龍頭，併購國內量販店一哥家樂福，是否涉及壟斷問題，統一財務長陳國煇說，量販店、超市和超商是完全不同業態，應不會構成市場擔憂；股權結構上，統一企業持股70%，也是著眼業態不同，在股權設計也做到相關不一樣的作法。

陳國煇指出，會按照規定在簽完約後15天內，向公平會申報。

至於合併後，台灣家樂福是否改名，陳國煇說明，交易案中商標授權都有相關安排，未來台灣家樂福經營，交易過程中都可以無縫接軌和銜接過渡。（編輯：潘羿菁）1110720