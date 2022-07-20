在外租屋最怕和房東弄壞關係，一名男大生分享，他背著房東偷偷申請了租屋補助，結果房東知道以後，竟然將整棟樓的房租都漲了1000元，還告訴其他所有住客說，他會漲房租是因為原PO去申請補助，結果就導致他被其他租客霸凌。貼文引起網友熱烈討論，不少人看呆喊扯。

一名男大生昨在Dcard上發文分享，他是大學二年級的學生，平時半工半讀生活，去年想申請租屋補助被房東拒絕，今年發現要申請租屋補助，不用經過房東同意就可以申請，未料他這樣的舉動疑似惹怒了房東，房東竟去跟整棟樓的租客說，因為X樓的弟弟去申請租屋補助，因此從現在開始房租調漲1000元。

男大生崩潰地說，房東漲房租的舉動，導致他在電梯遇到鄰居都會被瞪，而且前天他家門口還有隻死掉的大蟑螂，鞋子也出現被人踩過的痕跡，甚至還有一次在凌晨3點多的時候，門口外面有很大的拍手聲，種種事件都讓他很困擾。

男大生表示，請房東幫忙調閱監視器，想知道究竟是誰在惡作劇，房東卻說「剛好這層樓的監視器壞了！」讓他很傻眼又不知道該怎麼辦，而且因為新一年的租約才剛簽署，接下來他這一年都要這樣被霸凌嗎？誰可以教教他該怎麼辦？

貼文引起網友討論，「有夠扯！房東自己摳，霸凌一個學生幹嘛」、「感覺很多房東都不准住戶申請補助」、「霸凌嚴厲斥責，但相比租屋補助有比較便宜嗎？如果有，那就請其他人也去申請不就好了」、「不能單方面漲房租吧！」

另也有不少網友建議原PO，如果房東的態度是這樣，那還是趕快去找別的房子吧？畢竟這樣住起來也比較舒適，而且跟房東關係超僵，未來問題會很多。