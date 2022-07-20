國立成功大學今（20）日上午舉辦110年度名譽博士授予典禮，由成大校長蘇慧貞授予日月光董事長張虔生名譽博士學位，表彰其率領日月光集團為台灣半導體封裝測試領域的長足貢獻。

張虔生致詞時表示對成大的校訓「窮理致知」感同身受，期許未來雙方互動可以更密切、更深化，一起攜手讓城市感動，讓國家驕傲。

張虔生畢業於國立台灣大學電機工程學系，隨後赴美國伊利諾理工學院工業工程學系取得碩士學位，1984年於高雄楠梓加工出口區設廠創立日月光公司，為國際間的半導體業者提供專業的IC封裝服務。

日月光成立初期，雖立即面臨動盪的市場環境，但張虔生未削減規模，反而迅速領導日月光同仁致力開發高品質的表面黏著式邏輯晶片封裝，並進一步投資擴大產能建立市場利基，此策略一舉讓日月光超越競爭對手，成為今日全球最大規模封裝大廠，及市場價值最高的半導體封裝測試專業廠商。

日月光集團以永續發展為理念在封裝技術不斷力求發展突破，於2012年起以封裝技術為技術發展核心，與國立成功大學展開三大技術面的產學合作，如：封裝技術研究、自動化技術研究、環境技術研究等領域，迄今已累積合作8年，共6位成大教授獲獎。累計至今，成大與日月光的研究專案高達82件，頒授校內教授、學生的獎勵金約達新台幣2080萬，總產學合作金額超過新台幣1億元。

成大校長蘇慧貞表示，在半導體產業中，尤其是對於封裝製程領域，張虔生的重大貢獻與創新突破，是全世界所有頂尖學術單位所嚮往的目標。張虔生洞察先機，成功帶領團隊將銅打線技術導入量產，建立業界標準，塑造全新的里程碑，曾獲國際半導體設備材料產業協會頒發SEMI卓越貢獻獎，在專業能力上備受肯定，具有傑出成就。

蘇慧貞指出，人才是一切創新的基礎，日月光和成大工學院從2012年展開封裝技術的人才培育及相關研發產學合作，同一年亦在成大成立日月光講座教授、獎學金等，致力孕育人才，為產學雙方創造多贏。蘇慧貞進一步表示，成功大學去年啟動全臺第一所智慧半導體及永續製造學院，也非常感謝日月光的參與，成為我們重要的企業夥伴，和成大研發團隊共劃具前瞻性與全面性的嶄新合作。

張虔生表示，日月光創立之初的願景是讓客戶滿意、讓員工幸福，成為建國利民的企業，而所有員工為了達成這個目標不敢有絲毫懈怠，特別感謝成大在技術創新、人才培育等各方面給日月光莫大的幫助。在技術革新一日千里之時，他期許所有員工都能實踐相同精神，引領突破、開創新局。