倫敦投資移民諮詢公司Henley & Partners發布新一季報告，全球旅遊自由度前三名分別由亞洲國家坐穩，其中又以日本擁有193個免簽國位居第一，創下史上最高紀錄，其次則為新加坡、南韓。台灣這次下滑2名，擁有145個免簽國排名34。

亨利護照指數(HPI)是一項根據各國人民的旅行自由度對國家進行排行，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，2022年7月統計結果出爐，擁有193個免簽國的日本榮登「地表最強護照」蟬聯冠軍，比首季新增1個免簽國，創下史上最高紀錄；新加坡、南韓則以192個免簽國居次；季、殿軍皆為歐洲國家，分別是德國、西班牙的190國，以及芬蘭、義大利和盧森堡的189國拿下。

而年初俄烏戰火點燃，外界最關注的俄羅斯遭到制裁的情況下顯得更加孤立，不過該指數沒有將短期禁令和關閉領空納入考量，因此俄國目前擁有119個免簽國排在第50名。

另外，2022年7月「地表最強護照」再度由中東國家阿富汗敬陪末座，僅獲得27個免簽國。

事實上，疫情爆發以來又以亞洲國家反應相對謹慎、保守，現階段想實現多國旅遊可能不太容易。

國際航空運輸協會 (IATA)最新數據統計，國外旅客想前往亞洲的意願仍不到疫情前的五分之一，不過歐美市場已漸漸恢復早前的6成左右。