交通部日前公告「交通作業基金收支保管及運用辦法」修正草案，針對台鐵公司化後的短期債務承接，增設「台鐵局撥入資產及債務管理基金」。會計處表示，台鐵公司設置條例母法，總統已在6月公布，因此配合修正法條，再加上時程有急迫性因此公告時間較短僅14天。

交通部旗下作業基金原有：民航局的民航事業作業基金、高公局的國道公路建設管理基金、鐵道局的鐵道發展基金、觀光局的觀光發展基金。此次草案規劃鐵道局新增一項「台鐵局撥入資產及債務管理基金」，用途有開發經營管理相關支出、舉借之利息及手續費等。

依照規劃，台鐵短期債務需要適足資產支應，初步規劃移撥台北機廠、高雄港站及台北車站E1E2三筆土地作為償債基金。草案規劃該基金的資金來源共有5項：開發經營管理相關收入、政府循預算程序之撥款、孳息收入、受贈收入及其他有關收入。

台鐵局20日也指出，目前正委託專業團隊進行三處土地估價，後續將視估價結果研議處理方式，並未提及將增加移撥基金土地筆數。

交通部指出，償債基金存續至債務清償完結時結束。官員說，台鐵工會有表達希望基金結束後，剩餘財產可以還給台鐵公司；但是通常若有剩餘資產是回歸國庫，若要回歸台鐵，則需要專案處理。惟目前財產利用規劃並不包含賣地，因此透過設定地上權、權利金的方式預估完全清償債務仍需要一段時間。

交通部說明，此次草案修正公告期間僅為14天，因涉及台鐵公司2024年掛牌，預算書必須在2023年8月底前送立法院審議，而相關前置作業預計20222年底前開展，時程有其急迫性，且無影響民眾權益。