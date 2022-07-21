三商美邦人壽(2867)公布上半年自結財報，公司指出，由於美國聯準會啟動升息循環引發全球金融資產價格回檔，國內外股債市場亦巨幅修正，對上市櫃股票、債券ETF及各類型基金等嚴謹執行停損，實現損失達73.8億元，加上認列俄國債券預期信用損失9.0億元，上半年稅前虧損53.2億元，稅後虧損67.2億元，每股虧損2.31元，總資產達1.44兆元，年成長2.7％。此外，三商壽表示，雖然處分股債，衝擊短期獲利，但確實有效降低市場波動風險，保護淨值，淨值的淨變動數降幅不若同業劇烈。

而受惠於新台幣兌美元貶值，加上採取動態調整避險措施，外匯價格變動準備金存量較去年底大幅成長45.1億元，有助未來面對匯率波動的損益表現。在經常性收益方面，扣除避險前收益已超越去年上半年同期，展望未來升息循環也會有助於該公司新錢投資收益率，亦有利於未來投資報酬率的提升。

面對眾多金融市場上的不確定性，三商壽持續進行資本強化方案，7/14董事會決議辦理公開發行現金增資普通股10億股，為歷年增資最高規模，三商集團持續力挺三商壽，此次資本強化計畫將大幅度提升資本適足率與淨值。7/13三商壽也以83.5億元售出精英大樓，認列獲利12.6億元，亦有助於下半年的營運表現。

今年上半年新契約保費收入仍較去年同期增加13％，交出亮麗的成績單，未來仍將持續深耕保障型及投資型商品。