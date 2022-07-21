美股科技股領漲，台股21日開高震盪後上攻逾200點，外資反手買超，但新台幣卻逆勢走貶，午後外資匯入及出口商拋匯激勵，由貶轉升，終場收在29.89元兌1美元的一周新高，升值0.6分，已連續四個交易日上揚，台北外匯經紀公司成交量9.66億美元。

外匯交易員指出，美股因參議院通過晶片法案程序性投票，由科技股帶頭衝，四大指數全收紅，帶動主要亞股漲多跌少，台股也跟著開高，雖然一度翻黑，在科技股陸續表態下震盪向上，最後上漲204點至14,937點，但新台幣卻上演不同調，貶至29.96元，午後快速收斂並轉升。

外匯交易員認為，新台幣未跟隨台股向上，主要是日圓、韓元、人民幣等亞洲貨幣走貶的連動，因觀望歐洲央行（ECB）會議決論，使得匯市氣氛相對觀望，但外資在台股買超115億元，午後轉匯入，及出口商跟著進場拋匯，央行也出手調節，使得新台幣由貶轉升。預料短線股匯市仍偏震盪居多，新台幣也將延續區間整理格局。