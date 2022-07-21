美國總統拜登昨天表示，美國軍方不支持聯邦眾議院議長裴洛西今年夏天訪問台灣，裴洛西的辦公室今天對媒體重申，它不預先證實或否認裴洛西的海外出訪行程。

「金融時報」（Financial Times）18日首度報導，裴洛西（Nancy Pelosi）規劃8月造訪台灣，展現對台灣的支持，這將是25年來首度有美國眾院議長訪台，且裴洛西這趟亞洲行將拜訪新加坡、日本、印尼和馬來西亞。

拜登（Joe Biden）昨天晚間步下總統專機空軍一號時，被現場記者問到對於裴洛西可能訪台有何看法，他回答：「軍方認為現在不是好主意。」

裴洛西的辦公室今天告訴美國「華盛頓郵報」（The Washington Post），它維持本週稍早的評論：「鑒於實行已久的安全慣例，我們不預先證實或否認國際出訪行程。」

拜登昨天還告訴記者，他預計「在未來10天內」與中國國家主席習近平會談。