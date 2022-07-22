在進口能源成本大增下，日本6月核心CPI(消費者物價指數)已經連續3個月都超過當地央行目標價2%。外界好奇，日本接下來會不會修正利率政策，因為行長黑田曾說，物價上漲只是暫時的不會太久。不過，日本民眾卻是叫苦連天。

根據日本官方22日數據，當地6月核心CPI年增2.2%，這項報告不包括波動大的鮮食項目，但含有能源產品。日本核心CPI從4月與5月都年增2.1%，再加上6月的，已連續3個月都大於2%。

農林中金總合研究所(Norinchukin Research Institute)認為，目前日本物價上漲，家庭幾乎都有食物上漲壓力，尤其是對收入有限的更是如此。因此，有可能會影響買氣。

這家日本經濟調研單位指出，消費力重新反彈的力道將會變弱，若沒有利空的話，在疫情過後的現在，大家應該都很有買東西的意願。不過，物價大漲加上另波新冠疫情可能又會來報到，就是前述兩大利空。

至於食品以及燃料都剔除的日本6月核心CPI則是年增1%，創2016年2月以來最大漲幅。專家學者認為，燃料與食品售價居高不下，部分原因是俄烏大戰以及日元大貶導致進口成本上升。因此也預測，日本核心CPI在2022年底前幾乎都會超過2%。

迄今，日企還是不敢全面性漲價，是受到上班族大都沒加薪，還有消費復甦緩慢的影響。所以，日本整體通膨增幅遠低於歐美有同樣經濟體的國家與區域。像是使用歐元19個國家平均通膨，已狂飆逾8%並創歷史新高。英國6月通膨，更是寫下40年來之最。

21日，日本央行把2022財年的核心CPI預估值，從之前的1.9%調高至2.3%。不過，當許多央行紛紛大幅升息力抗通膨的同時，日本央行卻不動如山，還是將利率維持在目前超低水準不變。看來，日本通膨大增就目前看起來，對當地央行來說至少不是一件發愁的事。