大陸經濟下壓力大的同時，如何「穩就業」也刻不容緩。大陸人社部表示，今年上半年，全大陸新增城鎮就業654萬人，完成全年目標任務的59％，符合預期進度。

談及如何穩就業，大陸人社部今日舉行2022年二季度新聞發佈會。人力資源和社會保障部就業促進司司長張瑩指出，今年1至6月，全大陸新增城鎮就業654萬人，完成全年目標任務的59％，符合時序進度。從各地情況看，28個省和新疆生產建設兵團任務完成超過預期進度，但受局部疫情影響，仍有三省進度偏慢。

張瑩還稱，大陸城鎮調查失業率階段性走高後出現下降。第一季度全大陸城鎮調查失業率均值為5.5％，處於較低水準。4月份為6.1％，受疫情影響走高，5、6月份連續回落，分別為5.9％、5.5％。分省看，多數省城鎮調查失業率走勢與全國一致。分年齡段看，25-59歲人口調查失業率處於整體失業水準，但16至24歲人口調查失業率有所上升。