遠傳(4904)力拼打造第二條成長曲線、擴大既有的業務布局，與能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機攜手合作，在新一代TPKC遠傳雲端運算中心導入Ecostruxure IT解決方案，協助國內外企業包含金融、證券、電子商務、OTT服務等業者迅速拓展業務，帶來嶄新價值，並實現智慧綠機房的轉型願景。

隨著ESG浪潮當道，加上疫情迫使企業加速轉型，TPKC遠傳雲端運算中心是遠傳的第八座機房，也是首座取得Uptime Tier III認證的雲端資料中心。不僅導入節能減碳、智慧綠機房的設計，並採用施耐德電機Ecostruxure IT Advisor業界首款雲端式的資料中心基礎設施管理(DCIM)解決方案，協助客戶建構專屬服務平台。藉由智能管理平台運籌帷幄，清楚展現機房各項基礎設備的運行狀態。而其用電分析也協助企業統計碳盤查所需的資料。例如，金融業為了因應法規要求，需定期提供電力、溫度相關的機房報表，而這套DCIM解決方案協助將機房於指定時段的狀態數據化呈現，自動產出趨勢、使用狀況等報表，省去傳統手動統計所需的人力及時間成本。

遠傳企業暨國際事業群資深經理楊金祥表示，遠傳內外兼修落實ESG，已將其內化為企業DNA。在邁向淨零碳排的進程中，我們更期待以自身經驗協助夥伴與客戶，在永續升級的道路上內化並落實ESG。TPKC遠傳雲端運算中心即是一個最佳範例。遠傳與施耐德電機的深度合作成功創造極高的能源使用效率，雙方共同成就新一代未來機房，不僅提升機房的智慧管理，更提供客戶DCIM的加值服務，攜手企業夥伴共同實踐智慧與永續的轉型。

TPKC遠傳雲端運算中心亦導入施耐德電機Data Center Expert的即時監控與告警功能，包含電量超用、斷電警示、機櫃溫度過高等告警，取代傳統機房的人力巡檢，不僅協助管理人員掌握機房即時的狀態，更能為客戶預先反應溫度、電力相關問題，避免任何營運中斷的風險或狀況發生，有效優化IDC機房值班人員10%的工作量，維運團隊也可提供客戶租用之機櫃等設備狀態的即時諮詢，提高整體營運效益。