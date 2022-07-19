高雄市警察局將與遠傳合作打造「5G智慧巡邏車」，以遠傳5G獨立組網模式（SA）結合網路切片技術與AI科技，主動出擊偵查贓車，提升警務工作效能，降低犯罪率。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，以創新科技提升犯罪偵防與治安管理量能是警政治理趨勢，遠傳與高雄市5G智慧警政將共同打造3D治安巡檢預警系統、5G智慧巡邏車，運用先進技術得以靈活、有效率地建置犯罪偵防機制，推進創新的警務工作模式。

曾詩淵表示，遠傳持續透過5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）專長扮演推動數位轉型的關鍵引擎，從城市治理、社會安全、智慧交通等應用，與政府部門攜手打造安居樂業的智慧城市，落實5G創新應用。

「5G智慧巡邏車」服務是以遠傳5G獨立組網（SA）提供網路切片與邊緣運算技術，透過AI影像辨識科技，將高階攝影裝置拍攝到的車牌影像，經由高速5G傳輸即時車牌辨識並比對贓車資料庫，實現20毫秒等級車輛識別，也能整合影像結構化，清楚描繪車輛移動軌跡；此外，當有拍攝到異常贓車，巡邏車上的載具更會發出告警通知，能立即協助警員快速準確取締車輛，運用科技偵查打擊犯罪。

另外，遠傳亦與高雄市警察局合作開發「高雄3D治安巡檢預警系統」，這套系統結合AI影像及聲音感測辨識技術，透過AI分析異常治安事件，第一時間由系統向轄區分局勤務指揮中心自動發送告警通知，值勤員警可立即透過管理平台確認現場即時影像，遠端判斷採取即時廣播警告或通報線上警網迅速抵達現場處理。

「高雄3D治安巡檢預警系統」系統目前已在高雄治安高風險區域實際執行，以24小時熱點監控，藉由科技達到犯罪預警效果。此項應用更受到素有智慧城市奧斯卡獎之稱的「IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA）」肯定，在亞太地區超過330多件專案參賽者中，由IDC分析師評選、公眾票選、國際諮詢委員會綜合評選之下脫穎而出，在「公共安全-數據驅動警政」類別獲獎。

遠傳表示，未來將持續以創新技術力研發5G「大人物」應用，結合產業與公部門需求並跨業結盟，投入多元與時俱進的使用場景，推動智慧城市與產業鏈發展。