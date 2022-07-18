遠傳(4904)今(18)日攜手集團夥伴元智大學宣布啟動「5G雲端智慧校園」戰略結盟，雙方將就「打造微軟國際課程與認證中心」、「5G智慧校園心生活」、「全雲端校園」、「元宇宙產學合作」四大項目進行深度合作，未來遠傳將以技術力全面推動元智大學數位升級。

遠傳總經理井琪表示，元智大學致力建構資訊化校園，身為元智大學長期的產學合作夥伴，遠傳很榮幸這次能在雙方既有的默契上，再度深化合作，進行全面的戰略結盟。我們將提供5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術力與跨部門團隊豐富資源，期待在師資教學、接軌職場、產業應用、校園安全等面向帶來實質助力，推動校園轉型升級。也期待培育更多充滿潛力的年輕學子，共同投入建構元宇宙平台生態系，帶動產業共好。

台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正表示，元智大學導入「微軟前瞻人才培育計畫」、引進最新雲端技能以及資通訊應用學科。除了培育學生成為跨域人才，更協助取得數位技能國際認證，能夠順利投入新型態就業市場。期盼元智、遠傳與台灣微軟的合作關係可深化台灣產學合作、讓人才轉型教育更受重視，使所有學子皆能「畢業即就業」，成為企業愛用的「大人物」人才，提升台灣產業技術能量。

繼今年六月與淡江大學完成全台第一個「淨零碳排ESG產學合作」、上週與東華大學宣布共同打造「5G智慧校園」；遠傳今再下一城，與集團夥伴元智大學攜手發揮關鍵影響力，協助校園環境、教學能量創新升級，打造智慧節能新校園。