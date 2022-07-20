高雄市積極推動亞灣5G AIoT創新園區帶動產業轉型，獲中央支持於5年內投入百億元，打造全台最大驗證場域，高市府也加碼推出「006688」租金補貼專案，已吸引80多家大廠、加速器及新創進駐。為強化亞灣5G AIoT生態系韌性、招募更多業者加入，高雄市經發局20日宣布將原訂6月底截止申請的006688專案延長至今年底，邀請更多業者加入投資進駐。

高雄市經發局指出，006688專案對接中央「亞灣5G AIoT創新園區」政策，意即第1、2年免租金，3、4年打6折，5、6年8折，規劃招募電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT等相關企業進駐，建構完善產業生態系，打造5G國家隊搶佔全球供應鏈。

高雄市經發局長廖泰翔指出，006688專案首批核定亞灣區內包括鴻海、國城、台壽及成功等4棟大樓總計約萬坪辦公空間，提供進駐企業總計6年的租金補助，推出後吸引仁寶、緯創、亞旭、義隆、西基、夢想、耀睿、方陣聯合、領導力、正方形、亞科等11家5G AIoT相關廠商進駐形成生態系，累計補助超過1.1億元，目前使用率逾9成，尚有2家廠商審查中。

廖泰翔表示，為進一步強化亞灣5G AIoT生態系韌性，佈局人工智慧、自駕車、無人機以及相關5G AIoT應用，市府決議將006688專案延長至今年底，盼招募更多大廠在亞灣設置研發中心或示範場域。同時，也研擬擴大場域與補助方式，目前已確定納入85大樓，並持續接洽其它場域，預估有望至少再擴增近萬坪使用空間。

日前成立高雄研發中心的義隆電子指出，義隆深根高雄10年，現已轉型為人機介面晶片研發及模組化解決方案公司，應用在智慧手機、平板、筆記型電腦及各式消費性電子產品。感謝市府通過006688專案支持，協助企業降低投資成本，進駐鴻海大樓後將擴編百人IC設計研發團隊，透過亞灣5G AIoT產業群聚優勢，持續帶動義隆成長量能。

甫通過006688專案，現已動工準備進駐台壽大樓的仁寶電腦表示，仁寶非常重視研發技術競爭力，將配合高雄5G AIoT產業政策進駐亞灣成立研發中心，打造國家級5G開放網路架構場域，就近培養並發掘高雄在地優秀人才，進一步強化仁寶電腦研發投資的長期回報率與綜效。(記者張雅雲/高雄報導)