BA.5在高雄引發家庭與職場群聚，目前共有12名接觸者確診，雖然基因定序還沒完成，但從多數人CT值都小於30來看，他們應該都是感染BA.5。

指標個案曾接種3劑疫苗，5月18日確診，7月13日又確診，職場匡列有10人陽性，其中兩人為重複感染。這其實就是BA.5接下來在台灣可能出現的傳播模式。

首先，台灣這一波的BA.2疫情已造成將近兩成人口確診，但若考量黑數，感染率可能是3成多，也就是還有6成多尚未感染Omicron。這兩群人都有可能感染BA.5（或相近的BA.4），但風險並不一樣。

已感染BA.2的人，依據卡達所做的研究，重複感染BA.5的機會只有未曾感染者的20%，因此BA.5主要將會感染從未染疫者，這是高雄那起群聚，10人陽性只有2人重複感染的原因。再以從未感染者人數約是已感染者的2倍多來看，未來感染BA.5的初次染疫者，數目將是重複感染的10倍以上。

針對高雄這起群聚，地方政府展開疫調與匡列，目前看起來好像疫情還沒擴散，但台灣既已走向共存，這類清零時代的作法已無太大意義，BA.5在社區擴散就只是時間與規模的問題。以美國學者的估算，BA.5的Rt值約為BA.2的兩倍，因此若目前BA.2的Rt值為0.85，BA.5便是1.7，而台灣最早在6月中旬就有BA.5叩關，但因邊境仍有「3+4」防疫措施，BA.5漏進社區時間可能更晚一些。若以7月上旬為BA.5進入社區的時間，那麼在8月中旬左右，新增案例將會破千，到了8月底將會破萬，這時原本陷入平原的曲線將會再度上揚。

BA.5雖然傳播力更快，但重症與致死率並未增加，頂多是輕症症狀從平均5天拉長到7天。雖然如此，如果新增案例太多，仍會造成死亡激增。以目前仍有6成多人口從未染疫來看，切莫對BA.5疫情太過樂觀，以為只會像歐美一樣帶出小流行。事實上東亞國家因為有在防疫，未染疫仍是多數，將是BA.5肆虐最嚴重的區域，比如日本已創下新高，而韓國也正在上揚，至於新加坡與紐西蘭都已達前一波疫情的1/2高度。

若BA.5帶出每日新增4、5萬例，延續1、2個月才緩解，那麼以目前萬分之18的致死率，將造成3、4千人死亡，使得Omicron累計死亡總數達1萬2千。

若要減少BA.5疫情的傷亡，最好的方法就是壓低確診人數，而這唯有壓低人流指數才能辦到，因此仍應呼籲民眾避免不必要的群聚。入境是否從「3+4」改成「0+7」，只能影響BA.5疫情爆發的時間，改變不了大局。至於第4劑疫苗施打，因為免疫逃脫程度高，也難以遏止BA.5傳播，重點應放在未打疫苗的高齡族群。長照機構仍是防範BA.5疫情的重點，感控措施最慢在8月中旬就該加嚴。口罩必須戴到今年年底，等到BA.5疫情消退才考慮繼續鬆綁。

（作者為醫師）