由韓國遊戲公司Kakao Games發行及其營運合作夥伴 Glohow在台營運、LionHeart Studio研發團隊打造的跨平台MMORPG遊戲大作《奧丁：神叛》於7月21日（四）更新全新系統以及與此搭配的活動內容，來幫助玩家提升整體數值。

同時，官方宣布：為了使玩家們更能充分地體驗「世界副本」的樂趣，將進行特定章節的難度調整。調整的內容包括：第2章約頓海姆、第3章尼德威阿爾，以及第4章亞爾夫海姆地圖中主線任務BOSS的難度外，此次維護後也將大幅度地調降副本內的BOSS、怪物等級。不論是玩家們對BOSS的命中或是防禦力，都將會有感提升！希望玩家能在本週更新後，成功擊敗「世界副本」最終BOSS，贏得最強公會之名譽。

《奧丁：神叛》全新「古物系統」開啟 跨服「世界副本」戰況持續激烈進行中

另外玩家可以透過此次更新，將「古物」登錄到道具收集中來提高角色能力值。而在「古物系統」裡，使用一定數量的貨幣及材料，還可以召喚各式各樣的古物。關於更新內容的詳細訊息，可以透過遊戲指南【古物系統】來做更進一步的瞭解。

除了釋出上述的全新系統以及活動，另外也更新「Cash商店禮包」以及「特殊禮包」內容，玩家可透過官方網站的活動公告，隨時確認此次改版更新所搭配的各項活動之詳細內容。