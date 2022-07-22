香港行政長官李家超指出，近年有人假借新聞工作之名，從事危害國家安全的行為，政府有責任打擊這些污染新聞工作的破壞分子。

李家超今午出席「2021年香港最佳新聞獎」頒獎典禮時稱，香港的新聞自由受到基本法保障，但近年香港社會有一些人，為了達到自己的目的，又或是達致自己的政治利益，利用新聞工作作為工具，或假借新聞工作之名從事危害國家安全的行為，政府當然有責任去依法打擊這些污染新聞工作的破壞分子。

他指出，這些假借新聞的人士從事非法勾當，真正的新聞工作者應與他們保持距離，以示不同。