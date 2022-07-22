元大金控獨立發布「TCFD報告書」，強化氣候相關資訊揭露完整性及透明度，回應利害關係人期待，主動應對氣候變遷所帶來的風險與機會。提出「淨零碳排」、「永續金融」及「人才培育」3項永續承諾

面對氣候變遷對自然生態、居住環境、經濟活動造成的嚴重威脅，各國積極設定減碳目標，將全球平均升溫控制在攝氏1.5度C內，金融業是低碳產業發展的重要推手，對於氣候行動的支持及低碳轉型的推動受各界重視，元大金控正視氣候變遷議題，透過積極行動，增加面對氣候風險的韌性。

為強化氣候風險管控機制，元大金控針對投資部位設定氣候風險值門檻，並每月進行監控，同時增訂排除名單條款明訂禁止往來之投融資產業，有效將氣候因子納入日常營運及決策考量，並透過氣候風險量化模型及情境分析，探討氣候變遷所造成的財務衝擊，擬定因應措施及策略，同時積極朝淨零碳排邁進，依循科學基礎減碳目標(SBT)方法學務實設定目標，從自身營運到金融業最關鍵的投融資部位，皆訂定減排策略及路徑，真正落實低碳策略，展現對抗氣候變遷的決心。

2021年全集團透過投融資活動所帶動之經濟價值、員工投入發展以及社會凝聚與投資創造之社會福祉等正向影響力，帶動整體永續影響價值約1.68兆元，發揮金融影響力。