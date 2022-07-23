新社農產質優風景秀麗，台中市府盼打造台灣普羅旺斯。（台中市政府提供）

新社區香菇產量及產值居全台首位。（台中市政府提供）

台中市新社地區921地震後，浴火重生產業轉型與升級的蓬勃生命力，並與在地青年農民、商家與業者交換意見。台中市副市長令狐榮達昨在農業局長蔡精強陪同下，視察新社地區菇類產業與休閒農業發展；令狐榮達說，市府將持續輔導並推動新社地區產業升級，將農產品與休閒農業旅遊推向國際，盼打造台灣普羅旺斯。

令狐榮達昨造訪森沐農場、天下第一菇與沐心泉休閒農場，其中森沐農場為獲選第四屆百大青農劉啟葦經營。劉啟葦說，香菇栽培是需要精準管控溫度與濕度的農產業，在近年越趨嚴峻的極端氣候環境下，農民除懂「種」，必須更努力學習獲取新知，搭配設施與智慧農業等技術，才能穩定產量並提升品質。

天下第一菇由陳耀松經營，為國內知名杏鮑菇栽培業者，產品直銷知名餐廳與超市通路；沐心泉休閒農場更是近年知名的四季賞花出遊景點，有許多網美爭相前往拍美照、留下美麗倩影。 蔡精強表示，新社區香菇產量及產值居全台首位，年栽培數量逾1億包、產量逾2700公噸，品質優良、香氣十足，是國人選購香菇的不二選擇。

令狐榮達說，新社區素來有「台中陽明山」之稱，休閒農業蓬勃發展，區內有知名特色餐廳、質優風味佳的香菇、葡萄、花卉等農產品，馬力埔與抽藤坑休閒農業區內的特色農場、白冷圳、親水公園、彩繪小徑、水尾神木等富含人文歷史景點，都是國人出遊喜歡造訪的地點。

農業局強調，新社地區休閒產業發達，其中馬力埔休閒農業區內有歷史意義的古厝、水頭水尾古樹，歷史人文與自然生態相呼應，展現別緻的現代農村美感；抽藤坑休閒農業區內的河谷地形使境內山巒綿延、起伏多變，地處大甲溪旁，區內又有抽藤坑溪經過，依山傍水、景觀秀麗，大片的森林造就豐富的生態資源。