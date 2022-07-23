高砂白天牛。（林務局台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

山窗螢幼蟲。（林務局台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

「夜探知本」夜觀活動7月29日開跑。（林務局台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

夜探知本活動海報。（林務局台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

林務局台東林管處29日起連續7週的週五、六晚間，在知本國家森林遊樂區推出「夜探知本」森林夜觀活動，帶大家探訪豐富自然的森林生態，仰望仲夏璀璨星空。

台東林管處表示，活動由專業解說導覽老師，帶領遊客走進森林遊樂區內享受夏夜徐風吹拂的林間風情，在最少光線干擾的夜裡，藉由專注感官感受，親臨夜行性野生動物、兩棲爬蟲或昆蟲的生態世界，若是天候情況許可，還能在園區裡觀賞夏季璀璨星空。

為提升夜觀體驗活動品質，採總量管制及小隊伍行進，以盡可能友善及降低干擾模式，引導遊客進入園區享受夏夜的靜謐，並觀察夜間森林裡的各種美好。另為提振知本溫泉地區觀光產業，與策略聯盟飯店攜手提供住宿旅客優惠方案。

「夜探知本」活動7月29日起至9月10日間，每週五、六舉行，每晚2梯次共計4隊，循不同路線進入園區夜觀。為降低對野生動物干擾，每隊20人為限，遊程約1.5小時，一般民眾及3歲以上兒童每人新台幣300元、策略聯盟飯店住客優惠價每人250元。活動採線上預約報名，額滿為止，活動簡章及報名網址（https：／／www.beclass.com／m／rid=2648b2862cd1c866e624 ）或電洽089-510961分機10或20洽詢。