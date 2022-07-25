2022年全球經濟遇上狂風暴雨，府院高調期待的「2022年台灣經濟成長率4％」，連目前仍維持最高估測4.1％的台灣經濟研究院，25日將公布最新預測結果，台灣經濟研究院長張建一日前先透露表示，「必定下修」，台經院重新估測後，2022年台灣經濟成長率「3.7％、3.8％，沒有問題」。換句話說，今年經濟成長率確定難保四了。

張建一日前在台北大學活動中，表示3月來的俄烏戰爭等黑天鵝、灰犀牛四處，導致國際原物料上漲，高通膨、經濟趨緩，下半年全世界都面臨很大的壓力，「外在因素台灣無法控制」，已進而輸入感染台灣的物價上揚，加上台灣內部5月以來改採與病毒共存的防疫措施等，張建一亦表示，台經院估測，2022年台灣消費者物價指數（CPI）約在3％上下，較前次估測的2.4％高出許多。

台經院對台灣經濟成長的預估，以多次落點方式進行，第一次是前一年的11月，如2022年台灣經濟成長率是在2021年11月首度公布，第二次為當年的1月、第三次為4月，第四次為7月。此次7月25日公布的預測值，將成為台經院對2022年台灣經濟表現的最終預判。

台經院不僅為歷來財經部會首長的培育搖籃，現任國發會主委龔明鑫亦出身台經院，曾任為台經院副院長；加上台經院董事、重要顧問陳博志為總統府資政，而張建一本人亦以台經院長身份，成為央行理事。台經院版本的經濟預測數據估計是對層峰較為友好。

台經院25日將舉辦「7月份國內總體經濟預測暨景氣動向調查報告」記者會，公布所有最新預測數據，包括經濟成長預測、CPI指數、失業率等總體經濟指標。