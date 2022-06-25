台南市25日新增3603例確診，儘管確診人數已連續5天緩降，但市府考量社區仍然存在傳播風險，宣布直到6月30日之前，全市各級醫院及住宿式長照機構，仍將維持禁止探病、探視，後續則視疫情發展進行滾動式調整。

市府指出，統計今年至6月24日止，全市累計確診個案人數有23萬5679人，全年齡累計確診百分比為12.72％；已解除隔離20萬5363人，還在隔離有3萬316人。

市府衛生局也說，從6月27日至7月3日每日上午9時至12時，南區松柏育樂中心篩檢站將持續提供快篩陽性試劑判讀、看診及領藥服務，看診、領藥每日限額50人。

衛生局還表示，直到6月24日止，全市疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑的涵蓋率，分別為90.7％、82.3％、1.3％、68.1％、1.6％。其中，5至11歲兒童疫苗第1劑涵蓋率83.65％、第2劑6.19％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.15％、第2劑83.75％、追加劑56.15％。

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