漫威英雄電影儼然成為好萊塢目前最強勁的主流之一，高層慧眼獨具，從「鋼鐵人」小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)到「小蜘蛛」湯姆霍蘭德(Tom Holland)，無一不爆紅，其中也包含「黑豹」查德維克鮑斯曼(Chadwick Boseman)，不幸的是，在成功推出《黑豹》並全球爆紅後，查德維克已於2020年癌逝，讓粉絲震驚並難過，而昨天(7/24)漫威公布《黑豹2》前導預告，查德維克身影驚喜出現，讓網友們驚喜感動交織，不禁紅了眼眶。

2018年1月漫威推出《黑豹》電影，男主角查德維克鮑斯曼無論演技或形象都讓人眼睛為之一亮，這部片讓他一躍成為好萊塢一線紅星，但眾人卻不知道，在「黑豹」健碩的身材背後，其實他早在2016年就確診大腸癌第三期，期間努力抗癌，甚至練出好身材來演繹《黑豹》，隨著所有相關活動落幕，2020年4月時查德維克被發現身形明顯瘦了一圈，同年6月還因癌症併發症而緊急送醫，最終抵不住病魔摧殘，於2020年8月28日在家中過世，年僅43歲。

《黑豹2》前導預告曝光，赫見查德維克巨幅畫像。(翻攝自MarvelTW YouTube頻道)

事實上在查德維克離世前，《黑豹2》就已決定一定會開拍，他在過世前一個禮拜，還深信自己能參與《黑豹2》演出，而他的過世，讓許多粉絲傷心並覺得可能該電影將沒有續集，沒想到《黑豹2》預告片在7月24日釋出，短短2分鐘的前導預告，不但曝光新反派，也公開了新英雄潛水人「納摩(Namor)」的加入，前一集的主要角色也悉數回歸。

《黑豹2》前導預告曝光，片尾出現黑豹全副武裝伸爪經典身影。(翻攝自MarvelTW YouTube頻道)

《黑豹2》預告更讓人驚喜的是，不但影片中出現查德維克的巨幅畫像，甚至有一幕是黑豹全副武裝伸出利爪的經典身影，讓影迷不禁感動落淚，直呼「內心說不出來的感動跟震撼」、「原本抱著沒有續作的心放棄，沒想到還有第二集」、「我們永遠懷念你，Wakanda Forever(瓦干達萬歲)！」，該預告片才曝光不到24小時，已突破54萬觀看數，事實上，在查德維克過世後，漫威曾於2020年表明立場，表示為紀念查德維克，他們不會為「黑豹」帝查拉進行新的選角，也不會使用虛擬數位替身，如今用這個方式重現查德維克身影，讓眾人看了都相當感動。