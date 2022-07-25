18歲男糾眾帶2少年討債 3人為了6000元吃上官司

北市北投區清江路24日晚間發生少年討債糾紛，剛滿18歲的朱姓男子與2名17歲少年，侵門踏戶索討債務，並手持球棒，叫囂並作勢要毆打欠錢的17歲少年，該名少年的父親稱「有監視器！」眾人才不敢動手，直到警方將朱男、2名少年帶回警局，依妨害秩序、恐嚇罪移送士林地檢署、少年法庭偵辦。

被害少年曾向朱姓男子借錢，雙方對於實際金額沒有共識，約在5000元到6000元之間，另有積欠修車費用，被害少年不承認部分債務，朱男24日晚間8點50分，找來另外2名少年，前往少年住家追討債務，朱男則持球棒作勢攻擊，但因忌憚少年父親稱，家中裝有監視器，並未將實際攻擊少年。

附近民眾見狀，立刻通報有青少年打架案件，員警立刻到場，並未發現有人受傷，警方認為3人上門討債，涉犯妨害秩序中聚眾鬥毆，以及恐嚇罪嫌，警方表示，對於任何暴力傷人或聚眾施強暴脅迫案件，必定嚴查究辦，絕不容許任何人滋擾作亂挑戰法律，以維護社會秩序與穩定社區治安。