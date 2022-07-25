一名網友本月2日透過訂房網站預定花蓮旅遊的住宿並成功付款，未料23日晚間到場辦理入住，櫃台人員卻說沒有空房，處理態度消極又惡劣，將責任推給訂房網站疏失，經警方到場處理才順利解決。甚至花蓮縣府也查出，該旅宿並無旅館登記執照，依法最高可開罰50萬元。

這名網友在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》踢爆，花蓮縣吉安鄉一間飯店超賣房間還態度惡劣，原PO指出，本月2日透過訂房網站agoda成功訂房且刷卡成功，23日當晚9時前往飯店入住，櫃台人員卻表示已無房間。

原PO表示，他進一步表明已提前在網路訂房，員工卻無法處理，老闆則甩鍋給訂房平台，稱自己還沒收到住宿費，甚至躲在辦公室吹冷氣不積極處理；同一晚共有5組客人遇到相同問題，均是預訂房間卻無房可住，最後只好報警處理，老闆見到警察上門才終有作為，表示有房間並且受理退款。

透過原PO提供的影片可見，原PO要求店家處理問題，但老闆情緒激動吼叫，「請問一下，我收到你們錢了沒啦，你們退房以後，我至少要一個禮拜以後，你們有住我才會收到錢。」

原PO續說，他實際查詢該店家的Google評論區，同樣可見其他人給出1星負評，控訴飯店方超賣房間，讓提前預訂的客人無房可住，且飯店老闆態度擺爛，均顯見此惡劣行徑非第一次，讓他氣到痛罵，「來花蓮這麼多次，第一次遇到這麼劣質的老闆，刷新我的三觀。」

花蓮縣政府指出，依建築結構可知該處為日租套房經營模式，未領取旅館登記證，依法最高旅宿業者開罰50萬元。