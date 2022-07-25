印度線上食物以及餐飲配送平台Zomato，在25日閉鎖期禁賣令一解除後，股價立刻暴挫14.3%，每股跌至46印度盧比的歷史新低。

時間回到2021年7月，Zomato曾風光IPO(股票初次公開發行)並籌到近13億美元，其中還吸引包括摩根士丹利，以及富達投資等赫赫有名的大投資公司。不過，早在2018年，中國大陸螞蟻集團是最先一批投資業者，當時一度持有約16%股份。

Zomato現在慘兮兮的股價，跟1年前IPO後最高點相比，已經大幅下修約7成。但印度股市Nifty 50指數卻年增5%左右。另外，印度數位支付業者One 97 Communications現在股價與2021年底IPO時高點相比，也暴跌近6成。

Zomato的競爭對手很強勁，包括亞馬遜以及全球網路媒體Naspers的Swiggy。最新季報中，Zomato虧損小於預期，外界看好Zomato後市發展，認為應該還有不小成長空間。

亞洲科技公司中，Zomato是最新一波閉鎖期結束後，股價慘遭棄養的一檔股票。6月底，中國大陸人工智慧AI公司商湯科技集團(SenseTime Group)，也是閉鎖期一結束，大股東大逃殺下，股價也曾立馬雪崩式暴跌約60%。