韓國三星電子首批3奈米GAA晶片25日出貨，搶先台積電和英特爾等競爭對手推出該技術。

三星特地在京畿道華城廠區舉行盛大紀念活動。產業通商資源部部長李昌洋、三星電子DS本部長慶桂顯以及員工和合作商有關人士共100多人出席活動。

產業通商資源部部長李昌洋在致辭時承諾，以日前政府公佈的半導體強國發展戰略為基礎，政府將在構建半導體生態系統方面提供全方位支援。

三星電子計劃繼華城廠區之後，在平澤廠區也投入量產GAA3奈米晶片。